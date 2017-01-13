Нацбанк на пятницу ослабил гривну

100 долл. - 2725,1629 грн;

100 евро - 2910,2015 грн;

10 российских рублей - 4,5803 грн.

При этом регулятор установил на 13 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 319 542,61;

Серебро - 4 552,31;

Платина - 263 811,43;

Палладий - 205 789,18.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 13 января, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. - 2711,3199 грн;

100 евро - 2847,6993 грн;

10 российских рублей - 4,5067 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины 15 сентября снизил учетную ставку до 15% годовых. Смягчение монетарной политики обусловлено дальнейшим снижением рисков ценовой стабильности и согласуется с целями по инфляции, которая по мнению Нацбанка на конец года составит 12% + / - 3 процентных пункта и на конец 2017 года 8% +/- 2 процентных пункта. Размер учетной ставки на уровне 15% годовых утвержден решением правления НБУ от 15 сентября 2016 номер 277-рш "О размере учетной ставки".