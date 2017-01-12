Рост доходов местных бюджетов ждут на уровне 20%

Этот показатель - по сравнению с 2016 г. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк – в процессе совещания в Одесской облгосадминистрации при участии главы государства Петра Порошенко.

Согласно оценке специалистов - рост доходов местных бюджетов в 2017 году по сравнению с 2016 г. будет составлять более 20% - отметил он. Министр также подчеркнул, что подобным образом доходы бюджетов на местах возрастут на 30 млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада в конце декабря обнародовала госбюджет-2017. Документ был размещен на сайте украинского парламента.