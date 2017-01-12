Гройсман велел до апреля подготовиться к масштабной реконструкции дорог

До этой даты должны быть полностью готовы тендеры, деньги, закупки и все необходимое. Такое поручение в четверг, 12 января, во время совещания по вопросам содержания и развития дорожной инфраструктуры, дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава правительства также отметил, что сейчас необходимо быстро готовиться к началу масштабных строительных работ по ремонту, частичному ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству новых дорог.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, во время сегодняшнего заседания министры определили одним из приоритетных проектов автодорожных работ в Украине магистраль, соединяющая Львов с Одессой. При этом Гройсман отметил, что эту магистраль он берет под контроль и она будет работать.

Также глава правительства отметил необходимость окончания работ по строительству дороги Одесса - Рени.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Одессе президент Украины Петр Порошенко заверил, что в 2017 году в Украине построят 2,5 тысяч километров автодорог.