Гройсман поручил увеличить расходы на закупку снегоуборочной техники

У нас недостаточно в стране техники для качественного содержания дорог в зимний период. Об этом в четверг, 12 января, во время совещания по вопросам развития дорожной инфраструктуры, а также совершенствование системы содержания автомобильных дорог в Украине, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава государства дал несколько поручений и первое из них это увеличение суммы денег на приобретение техники для зимней уборки. Начинаем от 250 миллионов гривен. Это та сумма, которая уже есть и мы можем начинать уже работу и дальше договариваемся увеличить ее еще на 500 миллионов, - пояснил Гройсман, добавив, что нужно предусмотреть, чтобы это техника максимальна производилась в Украине, поскольку это работа для людей, местная экономика и так далее.

Премьер-министр убежден, что нужно построить системную работу по надлежащему содержанию дорог.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман велел всем профильным службам до 1 апреля подготовиться к масштабной реконструкции дорог.