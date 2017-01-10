Проверка е-деклараций начнется после регистрации Минюстом порядка проведения проверки

Об этом во вторник, 10 января, на брифинге заявил, заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий. По его словам, согласно закону, проверку можно проводить только после того момента, когда Министерство юстиции зарегистрирует порядки осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования и порядок контроля и полной проверки декларации.

При этом глава НАПК выразил надежду, что регистрация в Минюсте будет произведена как можно быстрее.

Сегодня до конца дня в проект порядка будут внесены ранее высказанные замечания, на заседании НАПК они будут проголосованы и до конца недели эти порядки будут переданы в Минюст, - пояснил Радецкий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный валютный фонд готов помочь проверить имущество украинских чиновников, которое они задекларировали за границей. При этом Фонд считает, что главное внимание при проверках должно быть к чиновникам самого высокого эшелона власти.