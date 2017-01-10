Курение обходится мировой экономике в 1 трлн долларов в год, - ВОЗ

С такими выводами выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Национальный институт онкологии США с совместном докладе, передает Reuters.

Как отмечается, из-за потребления табака расходы составляют более 1 трлн долларов на здравоохранение ежегодно.

Кроме того, количество смертей в результате курения увеличится на треть к 2030 году. По прогнозам исследователей, "число смертей из-за курения табака возрастет с 6 до 8 млн человек ежегодно к 2030 году" .

"При этом более 80% случаев будут происходить в странах с низким и средним уровнем дохода", - гласит сообщение.

Также отметим, что распространенность курения среди мирового населения снизилась, однако общее число курильщиков во всем мире продолжает расти.

В свою очередь, у правительств есть инструменты для сокращения потребления табака и смертности в результате курения.

"Правительства опасаются, что борьба против табака будет иметь негативные экономические последствия, однако они не обоснованы доказательствами", - подчеркнули эксперты.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Верховной раде хотят увеличить стоимость самы доступных сигарет до 24 гривен.