22:57 10.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин намерен создать группу контроля за повышением минимальных зарплат

В Украине будут созданы межведомственные рабочие группы, которые будут мониторить ситуации с выполнением решения Кабинета министров о повышении минимальной зарплаты.

Кабмин намерен создать группу контроля за повышением минимальных зарплат

Такие группы должны быть созданы на уровне каждой области. Об этом во вторник, 10 января, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

При этом, по его словам, такую группу должен возглавить человек по должности не ниже заместителя главы областной государственной администрации. Розенко также пояснил, что рабочие группы будут реагировать на жалобы граждан о невыполнения решения правительства.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает штраф за выплату зарплат "в конверте" в размере ста минимальных заработных плат.

Как сообщал УРА-Информ, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине выросла до 3200 гривен. Такой показатель заложен в госбюджете-2017.


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