Россия сократила добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки

Об этом сообщает Bloomberg.

"Объем среднесуточной добычи нефти и газового конденсата в РФ за первые восемь дней 2017 года сократился до 11,114 млн баррелей. Это примерно на 1,18% ниже уровня добычи в октябре прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 1-8 января в России было добыто 12,13 млн тонн нефти и газового конденсата.

В результате, совокупный объем нефтедобычи в РФ сократился на 133 тыс. баррелей. По условиям соглашения с ОПЕК и странами, не входящими в картель, Россия должна снизить объемы своей добычи на 300 тыс. баррелей/сутки.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Украине цена нефти североморской марки Brent утром 30 декабря 2016 года поднялась выше отметки в 57 долларов за баррель.