15:17 06.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина продала меда на 100 миллионов долларов

В течение 2016 г. Украина экспортировала мед на 97,3 млн долл. 

Украина продала меда на 100 миллионов долларов

Это - на 15,4% больше, чем было экспортировано в прошлом году. Об этом сказано в официальных данных Госфискальной службы (ГФС). Согласно сообщению - в течение прошлого года мед экспортировался в Германию на сумму 32,56 млн долл., а также в Польшу — на 18,08 млн долл., в США — 17,65 млн долл. И в иные государства - на 28,99 млн долл.

Согласно таможенной статистике, в 2016 г. Украина тоже импортировала мед. В частности, государство его приобретало у Чехии — на 147 тыс. долл., у Польши — на 51 тыс. долл., а также в Испании — на 48 тыс. долл. и в других странах.

Как сообщал УРА-Информ, Украина за 11 месяцев экспортировала 48,8 тыс. тонн меда.


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