22:55 04.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 миллиардов гривен

Министерство финансов Украины в среду, 4 января, докапитализировало национализированный в конце прошлого года ПриватБанк.

Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 миллиардов гривен

Общая сумма докапитализации составила на 107 миллиардов гривен. Как сообщает пресс-службы банка, в декабре украинское финансовое ведомство уже осуществило оплату акций ПриватБанка в объеме 107 миллиардов гривен.

Положительные результаты докапитализации, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность валютных обязательств и во время последующего пересмотра и ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня, - пояснили в финансовом учреждении.

Напомним, ранее уставный капитал ПриватБанка перед покупкой Минфином за одну гривну был увеличен до 50,7 миллиардов гривен за счет bail-in - конвертации в капитал необремененных обязательств банка и средств связанных лиц.

Как сообщал УРА-Информ, 18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать ПриватБанк.


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