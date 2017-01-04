Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 миллиардов гривен

Общая сумма докапитализации составила на 107 миллиардов гривен. Как сообщает пресс-службы банка, в декабре украинское финансовое ведомство уже осуществило оплату акций ПриватБанка в объеме 107 миллиардов гривен.

Положительные результаты докапитализации, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность валютных обязательств и во время последующего пересмотра и ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня, - пояснили в финансовом учреждении.

Напомним, ранее уставный капитал ПриватБанка перед покупкой Минфином за одну гривну был увеличен до 50,7 миллиардов гривен за счет bail-in - конвертации в капитал необремененных обязательств банка и средств связанных лиц.

Как сообщал УРА-Информ, 18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать ПриватБанк.