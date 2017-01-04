22:15 04.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин в ближайшее время ожидает очередной транш от МВФ

Кабинет Министров Украины в феврале ожидает получения четвертого транша кредита Международного валютного фонда по программе EFF.

Кабмин в ближайшее время ожидает очередной транш от МВФ

Его сумма может составить миллиард долларов. Об этом сообщил журналистам информированный источник в правительстве.

По его словам, если в ноябре обсуждали возможность выделения в рамках четвертого транша около 1,8 миллиардов долларов, то сейчас речь идет об миллиарде.

Окончательно сумма транша будет зафиксирована, скорее всего, после встречи президента Украины Петра Порошенко и главы Фонда Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 17-20 января, - заверил источник, добавив, что средства, как ожидается, пойдут в резервы Национального банка Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард договорился о проведении встречи в январе 2017 года.


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