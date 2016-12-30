Ровно приобретет еще один гибридный троллейбус

Это решение приняли депутаты в рамках заседания экономической комиссии Ровенского горсовета. Тендер на покупку в Белоруссии такого троллейбуса проведут уже в первые месяцы 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, новые троллейбусы были представлены в г. Кропивницкий. Были презентованы нове троллейбусы, которые были доставлены из Днепра. Транспортные средства оборудованы тревожными кнопками и GPS-навигацией. Троллейбусы также приспособлены для пользования гражданами с ограниченными возможностями – сообщали в КП "Электротранс".