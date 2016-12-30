23:35 30.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
100157021:mysnichenko

Ровно приобретет еще один гибридный троллейбус

Восемь млн грн из бюджета г. Ровно будет выделено для приобретения второго гибридного троллейбуса - дуобуса. 

Ровно приобретет еще один гибридный троллейбус

Это решение приняли депутаты в рамках заседания экономической комиссии Ровенского горсовета. Тендер на покупку в Белоруссии такого троллейбуса проведут уже в первые месяцы 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, новые троллейбусы были представлены в г. Кропивницкий. Были презентованы нове троллейбусы, которые были доставлены из Днепра. Транспортные средства оборудованы тревожными кнопками и GPS-навигацией. Троллейбусы также приспособлены для пользования гражданами с ограниченными возможностями – сообщали в КП "Электротранс".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив