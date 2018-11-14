12:59 14.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Умерла известная украинская писательница

В среду, 14 ноября, ушла из жизни львовская писательница и художница Ольга Коссак. Об этом сообщила директор Международного института образования, культуры и связи с диаспорой НУ "Львовская политехника" Ирина Клочковская на своей страничке в Facebook.

Умерла известная украинская писательница

Ольга Коссак была доцентом кафедры прикладной математики ЛНУ им. Франко. Вела активное сотрудничество с зарубежными университетами.

В творчестве она использовала псевдоним Ева Гата. За последние годы написала десятки книг и рассказов. По ее словам, философско-мистические романы, которые она писала, должны были изменить мир к лучшему.

Одна из книг авторства Евы Гаты "Стать Солнцем" была внесена в список литературной премии "Книга года BBC-2014".

Ирина Клочковская вспоминает об Ольге как о веселом оптимистичном, умном и талантливом человеке, который умел быть хорошим другом и всегда находила нужные слова поддержки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в возрасте 95 лет ушел из жизни основатель вселенной комиксов Marvel Стэн Ли. Его задумки подарили миру массу фильмов в том числе, "Мстителей" и "Железного человека". Под его руководством Marvel стала ведущей мировой компанией по выпуску графических историй.


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