10:11 12.11.2018 | Общество | Новости
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Потерянный сценарий Стэнли Кубрика продадут на аукционе

Профессор Бангорского университета Натан Абрамс нашел забытый сценарий Стэнли Кубрика. Он был написан для киностудии MGM в середине 50-х.

Потерянный сценарий Стэнли Кубрика продадут на аукционе

Об этом сообщают международные СМИ.

По рассказу профессора, сценарий является адаптацией новеллы Стефана Цвейга "Burning Secret". В ней рассказана история мужчины, который, подружившись с мальчиком, хочет добратьcz до его матери. Новелла задумывалась как обратная истории "Лолиты", где главный герой женился, чтобы добраться до девочки.

Найденный сценарий планируют продать на аукционе в Нью-Йорке 20 ноября. Предварительная цена – 20 тыс. долларов, но на его стоимость может повлиять наличие уже снятых адаптаций Burning Secret. Одну из них сделал помощник Кубрика Эндрю Биркин в 1988 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", производство фильма "Аквамен" завершили на два месяца раньше, чем планировали.


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