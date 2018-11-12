Потерянный сценарий Стэнли Кубрика продадут на аукционе

Об этом сообщают международные СМИ.

По рассказу профессора, сценарий является адаптацией новеллы Стефана Цвейга "Burning Secret". В ней рассказана история мужчины, который, подружившись с мальчиком, хочет добратьcz до его матери. Новелла задумывалась как обратная истории "Лолиты", где главный герой женился, чтобы добраться до девочки.

Найденный сценарий планируют продать на аукционе в Нью-Йорке 20 ноября. Предварительная цена – 20 тыс. долларов, но на его стоимость может повлиять наличие уже снятых адаптаций Burning Secret. Одну из них сделал помощник Кубрика Эндрю Биркин в 1988 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", производство фильма "Аквамен" завершили на два месяца раньше, чем планировали.