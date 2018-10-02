19:31 02.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Андрей Данилко рассказал о выступлениях в России

Популярный украинский артист Андрей Данилко сегодня отмечает 45-летие. В свой день рождения артист признался, что его персонаж Верку Сердючку регулярно приглашают в Россию выступить на закрытых мероприятиях.

Андрей Данилко рассказал о выступлениях в России

Об этом он рассказал российскому изданию "СтарХит".

Как отметил Данилко, выступать на корпоративах в России есть возможность всегда. Что касается публичных акций, то это совмем другой разговор. 

"К корпоративам я не отношусь как к чему-то простому. Ведь что такое юбилей или свадьба? Это разные компании. Многие гости даже не знакомы между собой. Но когда ты делаешь так, что они танцуют все вместе, – это прекрасно. Самое важное ведь – объединение. Поэтому Сердючка – звезда корпоративов", - сказал артист.

Вместе с тем украинский исполнитель подчеркнул, что война на Донбассе никак не повлияла на его выступления на территории РФ. Артист считает свой персонаж Верку Сердючку "единственным мостиком" между Украиной и Россией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный украинский певец Андрей Данилко не понимает критериев, согласно которым жюри из разных стран выставляют свои оценки на Евровидение - 2018.


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