Седокова рассказала, что на Украине все поддерживали сборную России по футболу - ФОТО

Как отметила певица, она недавно она была в Одессе и Киеве, и все поддерживали российскую сборную на мундиале.

"Я просто хочу сейчас сказать очень важную вещь…Каждого, кого я встречала на улице, все говорили, все поддерживали сборную России", — заявила она.

В свою очередь украинские интернет-пользователи раскритиковали ее за пророссийскую позицию:

"Хожу я по улицам Киеве и Одессы с утра до вечера, и все мне прям в лицо кричат: я поддерживаю сборную России!" - прокомментировал один человек.

"Как не стыдно? Вы в своем уме? Утверждать, что все болели за Россию, у нас в Киеве кричали от счастья, когда забили России, совсем совести нет... Украинка", – считает anna_bazhana.

"Позор променять Украину на Россию – это из ряда вон выходящее. Сиди теперь на России и не возвращайся на Украину", – написал artem9124.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после разгоравшегося скандала на чемпионате мира - 2018 с хорватским футболистом Домагоем Видой, который записал видео с лозунгом - "Слава Украине", пользователи соцсети активно обсуждают данную ситуацию. Так, известный советский и российский актер Михаил Боярский не мог не прокомментировать эту ситуацию, так как сам является болельщиком питерского "Зенита".