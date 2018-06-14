15:59 14.06.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ани Лорак залезла в огромные долги из-за своего шоу "DIVA" - ФОТО, ВИДЕО

Известная украинская певица Ани Лорак, чье шоу DIVA уже наделало много шуму в российском шоу-бизнесе, имеет многомиллионные долги. Известно, что над проектом работали команда из 250 человек.

Ани Лорак залезла в огромные долги из-за своего шоу

Как утверждает сама исполнительница, множество оборудования, несколько сотен сценических костюмов и задействованный персонал обошлись ей в сумму, которую нужно будет отрабатывать не один год.

Вообщем-то, украинская певица так и не смогла обойти масштабами Филиппа Киркорова, однако вместо этого она была вынуждена разбираться с долгами.

"Оно стоит столько, что я сейчас в долгах. И отрабатывать его буду ближайших пару лет точно. Цифры мы еще до конца не знаем, потому что рассчитались не со всеми подрядчиками, мы еще собираем счета… речь идет о миллионах долларов…", - призналась артистка.

Кстати, Ани Лорак представила масштабное шоу весной этого года в Минске, после чего отправилась гастролировать в Соединенные Штаты и еще в несколько города РФ. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярные украинские артисты в очередной раз получили вознаграждение из страны-противника. Так, по случаю премии Fashion People Awards, церемония которой произошла в Москве  Ани Лорак и Анна Седокова, а также бывшая ведущая шоу "Орел и Решка" обзавелись новой наградой.


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