Ани Лорак залезла в огромные долги из-за своего шоу "DIVA" - ФОТО, ВИДЕО

Как утверждает сама исполнительница, множество оборудования, несколько сотен сценических костюмов и задействованный персонал обошлись ей в сумму, которую нужно будет отрабатывать не один год.

Вообщем-то, украинская певица так и не смогла обойти масштабами Филиппа Киркорова, однако вместо этого она была вынуждена разбираться с долгами.

"Оно стоит столько, что я сейчас в долгах. И отрабатывать его буду ближайших пару лет точно. Цифры мы еще до конца не знаем, потому что рассчитались не со всеми подрядчиками, мы еще собираем счета… речь идет о миллионах долларов…", - призналась артистка.

Кстати, Ани Лорак представила масштабное шоу весной этого года в Минске, после чего отправилась гастролировать в Соединенные Штаты и еще в несколько города РФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярные украинские артисты в очередной раз получили вознаграждение из страны-противника. Так, по случаю премии Fashion People Awards, церемония которой произошла в Москве Ани Лорак и Анна Седокова, а также бывшая ведущая шоу "Орел и Решка" обзавелись новой наградой.