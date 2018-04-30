Театр Лондона поставит пьесу про отправление Литвиненко

Об этом сообщает The Guardian.

Книга экс-корреспондента The Guardian Люка Хардинга увидела свет в 2016 году под названием "Очень дорогой яд". Она подробно описывает обстоятельства отравления Литвиненко, в котором Великобритания винит Россию. Как сообщает издание, постановка будет называться так же, как и книга, а официально ее премьеру, которая состоится осенью, объявят на следующей неделе.

Британский драматург и сценарист Лдюси Пеббл, которая адаптирует книгу к сцене, заявила, что после прочтения у него возникло странное ощущение, что он решил сделать театральную работу по мотивам этой истории нашего времени.

Она добавила, в постановке будет вся шпионская мрачная эмоциональность, политическая коррупция, некомпетентность, убийцы, но в ее центре будут поиски правды и хороший парень, который, зная о своей смерти, пытается раскрыть собственное убийство.

Напомним, ка ранее сообщал "УРА-Информ", полиция Великобритании внесла несколько десятков имен к делу о попытки убийства путем отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.