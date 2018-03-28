Умер известный российский актер

Об этом проинформировал общественность актер и телеведущий Александр Олешко.

По его словам, об этом ему сообщила внучка актера. Смерть связана с длительной болезнью.

Как сообщает Олешко, он очень любил его, они с ним дружили и общались, ведь Олешко был прекрасный и удивительный артист с голосом из нашего детства. Актер подарил ему огромное количество своего внимания, песен, стихотворений.

Также Олешко добавил, что скорбит со всеми его близкими родственниками и заметил, что смерть произошла в день траура по детям и актер улетел как детский ангел-хранитель, а в этом есть какой-то символ.

Анофрием стал известен после песен "Спят усталые игрушки" и озвучки мультфильма "Бременские музыканты". Он автор песен для передач "Жили три холостяка", "Львенок и черепаха".

Олег Андреевич также снимался в таких фильмах, как "Девушка с гитарой", "Это было недавно, это было давно", "Алые паруса". Всего за карьеру он поработал над более чем 60 картинами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Виктор Калашников, который известен как конструктор, оружейник, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, ушел из жизни в возрасте 76 лет.