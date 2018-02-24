18:24 24.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Увидит ли публика воссоединение дуэта "Потап и Настя"

Украинская певица Настя Каменских прокомментировала возможность воссоединения ее дуэта с Потапом. Об этом она рассказала журналистам.

Увидит ли публика воссоединение дуэта

Сейчас певица занята раскручиванием собственного бренда под названием NK, а потому в ближайшее время ждать воссоединения дуэта не стоит. Потам, в свою очередь, полностью окунулся в продюсерскую деятельность.

Шоумен большую часть своего времени уделяет проекту Mozgi. Однако возможность выпуска совместного хита не покидает ни Алексея, ни Настю, так что увидеть на сцене двух исполнителей вместе может стать реальностью.

Каменских призналась, что до сих пор пользуется услугами Потапа, который является автором многих ее песен, это факта звезда не скрывает. 

"Я работаю со многими авторами, но без Алексея – никуда, потому что он действительно гений", - подчеркнула Настя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", популярная украинская певица Настя Каменских совсем недавно начала сольную карьеру под псевдонимом NK и уже успела побывать на популярном шоу "Вечерний Ургант" Первого российского канала.

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