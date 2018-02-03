22:00 03.02.2018 | Общество | Новости
100185677:roman

Умер легендарный маэстро рок-н-ролла - ВИДЕО

Сегодня, третьего февраля скончался знаменитый певец, бывший солист группы Деннис Эдвардс. Об этом передает Reuters.

Умер легендарный маэстро рок-н-ролла - ВИДЕО

Сообщается, что певей страдал от постоянных нападок менингита и проходил в одной из больниц Чикаго длительное лечение, однако и оно не спасло его от смерти. Эдвардс помер в возрасте 75-лет. 

Деннис Эдвардс родился третьего февраля 1943 года в Фэрфилд. Еще будучи юношей он стал увлекаться джазом, затем выступал по кабакам и различным кафе. В зрелые года определился с жанром соул, ритм-н-блюз, поп и диско. Известен стал благодаря основанного в 1960-м мужского вокального коллектива “The Temptations”, который был трижды удостоен премии Grammy.

В конце 90-х годов попал в престижный Зал славы исполнителей рок-н-ролла. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня в США умер Джон Гантсман-старший, который является отцом российского посла в Вашингтоне.

Поделиться
Читайте также:
 
США будут поддерживать Украину в сфере обороны, - Полторак О жизни Кузьмы Скрябина сняли необычный фильм - ВИДЕО В Николаева произошла автомобильная погоня со стрельбой - ВИДЕО Церемония награждения звезд украинской эстрады Viva!: кто победил в номинации "мама года" - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив