Умер легендарный маэстро рок-н-ролла - ВИДЕО

Сегодня, третьего февраля скончался знаменитый певец, бывший солист группы Деннис Эдвардс. Об этом передает Reuters.
Сообщается, что певей страдал от постоянных нападок менингита и проходил в одной из больниц Чикаго длительное лечение, однако и оно не спасло его от смерти. Эдвардс помер в возрасте 75-лет.
Деннис Эдвардс родился третьего февраля 1943 года в Фэрфилд. Еще будучи юношей он стал увлекаться джазом, затем выступал по кабакам и различным кафе. В зрелые года определился с жанром соул, ритм-н-блюз, поп и диско. Известен стал благодаря основанного в 1960-м мужского вокального коллектива “The Temptations”, который был трижды удостоен премии Grammy.
В конце 90-х годов попал в престижный Зал славы исполнителей рок-н-ролла.
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