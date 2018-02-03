Умер легендарный маэстро рок-н-ролла - ВИДЕО

Сообщается, что певей страдал от постоянных нападок менингита и проходил в одной из больниц Чикаго длительное лечение, однако и оно не спасло его от смерти. Эдвардс помер в возрасте 75-лет.

Деннис Эдвардс родился третьего февраля 1943 года в Фэрфилд. Еще будучи юношей он стал увлекаться джазом, затем выступал по кабакам и различным кафе. В зрелые года определился с жанром соул, ритм-н-блюз, поп и диско. Известен стал благодаря основанного в 1960-м мужского вокального коллектива “The Temptations”, который был трижды удостоен премии Grammy.

В конце 90-х годов попал в престижный Зал славы исполнителей рок-н-ролла.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня в США умер Джон Гантсман-старший, который является отцом российского посла в Вашингтоне.