Человек года: ориентиры успеха - международные премии

С тех пор плеяда обладателей этих премий пополнилась именами лидеров европейских стран, видных зарубежных дипломатов, известных меценатов, ярчайших представителей культуры и искусства. Этот год не станет исключением и мы с радостью и гордостью будем иметь честь приветствовать на сцене Национальной Оперы как искренних симпатиков Украины из представителей международной политической элиты и популярных артистов зарубежья, так и ярких и талантливых украинцев, которые своим творчеством возносят имидж Украины на высочайший уровень в масштабах мировой культуры.

И называя имена обладателей международных и специальных премий 22-й программы "Человек года-2017", мы от имени миллионов украинцев отдаем им самое глубокое уважение. В соответствии с решением Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года» обладателями международных и специальных премий 22-й общенациональной программы "Человек года-2017" стали:

1. Международная премия в области общественно-политической деятельности - Президент Республики Мальта Мари-Луиз КОЛЕЙРО-ПРЕКА

Президент Мальты лично демонстрирует решительную позицию поддержки Украины на самом высоком международном уровне в отношении евро интеграционных стремлений, суверенитета и территориальной целостности Украины. Именно Мальтийское председательство в Совете ЕС ознаменовалось чрезвычайно важным событием в сотрудничестве Украина - ЕС - вступлением в силу решения о либерализации визового режима для граждан Украины.

Между Украиной и Республикой Мальта расширяется договорно-правовая база, углубляется сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в транспортной, сельскохозяйственной отраслях и туризме. В мае 2017 г. между нашими державами подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах дипломатии, спорта и образования, направленные на взаимный обмен опытом и информацией в вопросах управления системой образования, налаживание и развитие прямого сотрудничества между высшими учебными заведениями. В октябре во время официального визита Президента Республики Мальта Мари-Луиз Колейро Прека в Украину, прошел Украинско-мальтийский бизнес-форум, где обсуждались вопросы перспективы и приоритетных направлений украинско-мальтийского экономического и инвестиционного сотрудничества.

Президент Мальты награждена Орденом князя Ярослава Мудрого I ст. за значительны личный вклад в развитие украинско-мальтийских межгосударственных отношений.

2. Международная премия в области дипломатии - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Ли Янг-Гу

При непосредственном содействии Посла активно развивается сотрудничество между Украиной и Республикой Корея в сфере экономики, научного и технического партнерства, образования, культуры и спорта, в сохранении исторического наследия.

За последний год организовано 5 экономических форумов сотрудничества Украина – Республика Корея в Киеве и Сеуле. В октябре 2016г. - Межправительственная комиссия по вопросам торговли и экономического сотрудничества Украины и Республики Корея при участии Заместителя Министра иностранных дел Республики Корея. Открыто Корейский образовательный центр в Украине. В июне 2017г. прошел Форум лидеров Кореи и Украины и Межправительственная комиссия по вопросам научного и технического сотрудничества. Организовано официальные визиты около 20 делегаций корейских представителей сферы бизнеса, науки, правительства, медиа, культуры. Прошли официальные визиты в Корею: Депутатской группы межпарламентских связей Украины с Республикой Корея, Министра образования и науки Украины, Министра инфраструктуры Украины, Заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Украины, Председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и др.

В июле 2017г. прошел "Велокараван дружбы Украина-Корея" по Украине при участии корейских звезд альпинизма, концерт "Украина, как Корея" при участии корейских звезд поп-культуры, ряд мероприятий, посвященных 25-ой годовщине установления дипломатических отношений Украины и Республики Корея - Фестивали традиционной и поп-культуры Кореи, концерты корейских традиционных видов искусства, выставки.

3. Международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины - Народная артистка Украины, солистка Национальной Оперы Украины Людмила МОНАСТЫРСКАЯ

Украинская оперная певица Людмила Монастырская – лауреат международных конкурсов, выступает на самых престижных оперных сценах мира. Обладательница уникального сопрано, солистка Национальной оперы Украины, Лауреат Государственной премии имени Шевченко. Исполняет ведущие партии в операх Верди "Аида", "Бал-Маскарад", "Макбет", "Дон Карлос", "Набукко", Пуччини "Тоска", "Турандот". Выступала на сцене Метрополитен-опера (Нью-Йорк), "Ла Скала" (Милан), в Королевском оперном театре "Ковент-Гарден" (Лондон), на сцене берлинской "Дойче Опер", во Дворце искусств Королевы Софии в Валенсии. Вокал Людмилы Монастырской — это настоящее национальное достояние Украины.

Ее партнеры на сцене — такие выдающиеся исполнители, как Саймон Кинлисайд, Роберто Алания, Лео Нуччи, Пласидо Доминго и другие.

8 ноября 2017 года Людмиле Монастырской было присвоено звание Народной артистки Украины.

4. Международная премия за укрепление культурных контактов и духовное сближение народов – Народный артист Молдовы Ион СУРУЧАНУ (Молдова)

Народный любимец, молдавский эстрадный певец, его песне и творчество хорошо известны в Украине и давно стали частью и украинской музыкальной культуры.

Дебютировал в 1968 году в качестве солиста ансамбля "Норок", впоследствии был солистом ансамбля "Букурия".

Самые известные его песни "Незабудка", "Нумай еу", "Гуляй, гуляй", "Ностальгия".

Ион Суручану и сегодня остается востребованным артистом и продолжает концертную и гастрольную деятельность.

5. Международная премия в области культуры и искусства – популярные эстрадные певицы Сестры РОУЗ (США)

Элла и Дина Роуз – популярные американские эстрадные певицы украинского происхождения. В США они основали музыкальную группу "Double Delight".

Их творчество востребовано и популярно в США и Канаде, где они активно гастролируют. А популярность в Украине и других странах СНГ сестры Роуз получили благодаря песням, написанным в сотрудничестве с композиторами Игорем Крутым и Игорем Николаевым.

Самые известные их песни "Свадебные цветы", "Ты - это я", "Золото любви", "Бродяга", "Ангел мой".

6. Специальная премия им.М.Воронина «За высокий стиль жизни» - Народная артистка Украины, Герой Украины Нина МАТВИЕНКО

Нина Матвиенко - Народная артистка Украины, Лауреат Государственной премии УССР им. Т.Г. Шевченко, Герой Украины.

Жизненный путь певицы – это образец деяний человека, который имеет непревзойденный талант, огромный творческий потенциал и настоящую украинскую душу. Несмотря на то, что большую часть ее репертуара составляют народные украинские песни, Нина Матвиенко популярна не только в Украине, но и во многих странах мира. Артистка с успехом гастролировала в Польше, Финляндии, Франции, Чехии, Канаде, Мексике, США.

Ее многогранная творческая натура позволила реализоваться и в театрально-режиссерской, и в актерской, и в кинематографической сферах. Нина Матвиенко обладает талантом создавать самобытные авторские произведения, наполненные украинской аутентичностью, добром и справедливостью. Она – «квітка-душа» украинской песни и поистине народная любимица.

Международные и специальные премии за 2017 год будут вручены их обладателям во время проведения 22-й церемонии вручения премии "Человек года – 2017", которая состоится 24 марта 2018 года в Национальной опере Украины.

Источник: ludinaroku.com.ua