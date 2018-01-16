Человек года: ориентиры успеха - национальные номинации

Для программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА", имеющей стабильную репутацию социально-ответственного проекта, самым важным было и остается выработка четкого и выверенного направления вектора того мощного энергетического посыла созидания и величия человеческого духа, который посылает обществу. И не менее важно соотнести этот посыл с пульсом времени, с надеждами и чаяниями украинского социума.
Время сегодня непростое и неоднозначное – как это бывает на переломе. Противостоять внешним и внутренним вызовам, понять и с достоинством принять кардинальные перемены – для этого нужны и непоколебимая вера, и искреннее желание внести как можно больший вклад в процесс обновления страны. Так рассуждают и так действуют немало украинцев, искренне преданных идеалам государства и независимости. И самые достойные из которых взойдут на пъедестал общенационального признания.
Именно, исходя из реалий сегодняшнего дня и перспективных прогнозов на ближайшее будущее, для программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА-2017" избран слоган «энергия обновления». Он воплотил в себе наши неизбывные надежды на новые перемены и отражает величие достижений тех, кто претендует на престижный титул "ЧЕЛОВЕК ГОДА" - знаковую награду общенационального признания. И, конечно, слоган раскрывает цели самой программы на данном этапе ее развития.
Очень благоприятной в нумерологической трактовке является и цифра "22" - порядковый номер нынешней программы. В древности оно считалось числом, олицетворяющем собой Высший разум и глубокую мудрость. В силу этого «22» считается числом Творца, Зодчего, Учителя. Это число тех людей, которые полностью реализовали себя и привнесли, несомненно, заметный вклад во многие сферы жизнедеятельности. Это люди, достигшие титула "ЧЕЛОВЕК ГОДА".
Генеральная дирекция общенациональной программы "Человек года" сообщает средствам массовой информации, что 16 января 2018 г. подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2017 год, и представляет общественности имена лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2017 году определены лауреатами 22-й общенациональной программы "Человек года-2017" в 18–ти профессиональных номинациях Программы.
Торжественная церемония вручения Премии "Человек года – 2017" состоится
24 марта 2018 года в Национальной опере Украины
ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке:
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА"
ГОРГАН Александр – Председатель Киевской областной государственной администрации
ГУНДИЧ Игорь – Председатель Житомирской областной государственной администрации
СИНЮТКА Олег – Председатель Львовской областной государственной администрации
"МЭР ГОДА"
АТРОШЕНКО Владислав – Мэр г. Чернигов
ГИНАК Алла – Мэр г. Белгород-Днестровский
МАЛЕЦКИЙ Виталий – Мэр г. Кременчуг
ФЕДОРЧУК Анатолий – Мэр г. Борисполь
"ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА"
ИОРГАЧЕВ Дмитрий – Генеральный директор ПАО "Одескабель"
КОРНЕЦКИЙ Олег – Генеральный директор ОАО "Днепровагонмаш"
ЯВОРСКИЙ Вячеслав – Директор ОАО "Кременчугский завод технического углерода"
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"
ВДОВИЧЕНКО Сергей – Директор ООО "СП ЮКОЙЛ"
МАЙБОРОДА Олег – Генеральный директор компании "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ОЛЕЙНИК Владимир – Владелец компании «ТАКТ»
"МЕНЕДЖЕР ГОДА"
ДЖАМАЛОВ Тарас – Генеральный директор компании LENOVO в Украине
КОСТЮК Дмитрий – Директор ГП завод "Электротяжмаш"
ЮРОВ Юрий – Генеральный директор ООО "Кен-Пак (Украина)"
"ФИНАНСИСТ ГОДА"
КОЛЕСНИК Ирина – Председатель Правления ОАО "Первый Инвестиционный Банк"
ПЬОТРОВСКИ Жан-Поль – Председатель Правления Банка "Credit Agricole"
ШЕВЧЕНКО Кирилл – Председатель Правления АБ "Укргазбанк"
"АГРАРИЙ ГОДА"
ИВАНЕНКО Андрей – Генеральный директор ООО "Агрофирма им. Шевченко"
КИРИЧЕНКО Виктор – Директор Института растениеводства им. В.Юрьева НААН
СЫЧ Алина – Генеральный директор ОАО "Владимир-Волынская птицефабрика"
ЦЕНТИЛО Леонид – Директор ООО «Агрофирма "Колос"
"ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА"
ЖК "АВТОГРАФ" (Застройщик – компания DIM)
ЖК "БАНКОВСКИЙ" (Застройщик – "Градобуд-С»)
ЖК "ЗОЛОЧЕ" (Застройщик – группа компаний "ЗОЛОЧЕ")
ЖК "ПЕТРОВСКИЙ КВАРТАЛ" (Застройщик – компания NOVBUD)
"ЛИДЕР ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ГОДА"
Группа компаний "БИОКОН"– Президент Александр Яворский
ООО "Эколь Логистикс Украина" – Генеральный директор Андрей Голимбовский
ООО "КАТ Карго Лоджистикс Украина" – Исполнительный директор Юлия Агличанова
"ЛИДЕР РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА ГОДА"
ЗАРХИН Марк – совладелец ресторанной группы Fast Food System (сети ресторанов "Пицца Челентано", "Картопляна Хата", "ЯПІ")
КОМАРЕНКО Денис – совладелец, шеф-повар гастрокафе «Тарелка»
ЛИБКИН Савелий – совладелец ресторанной компании "Реста" ("Рыба в огне", "Стейкхаус. Мясо и вино", "Дача", "Компот")
"ЗАГОРОДНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГОДА"
Загородный комплекс "GRAND ADMIRAL CLUB" (г.Ирпень, Киевская обл.)
Дачный отель "ГЛЕБОВКА" (с.Глебовка, Киевская обл.)
Загородный СПА отель "ШишкiNN" (с.Сновянка, Черниговская обл.)
"ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЖУРНАЛИСТ ГОДА"
ГОЛОВАНОВ Василий (Телеканал NewsОne)
КАРПЯК Вадим (Телеканал ICTV)
ПАНОВА Анна (ТРК "Украина")
"ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВА ГОДА"
ГУЦАЛ Виктор – Народный артист Украины, дирижер, композитор, художественный руководитель Национального академического оркестра народных инструментов Украины
ЗЮБИНА Римма – популярная актриса театра и кино
ПОКЛИТАРУ Раду – Заслуженный деятель искусств Украины, балетмейстер, создатель театра "Киев модерн-балет"
"СПОРТСМЕН ГОДА"
РОМАНЧУК Михаил – Серебряный призер Чемпионата Мира по плаванию (1500 м. вольным стилем)
СВИТОЛИНА Эллина – ведущая украинская теннисистка, четвертая ракетка мира в рейтинге WTA
ХИЖНЯК Александр – Чемпион Мира и Чемпион Европы 2017. по боксу в среднем весе (до 75 кг)
"МЕЦЕНАТ ГОДА"
БАХМАЧ Евгений – Председатель наблюдательного совета ПАО "НПП "Радий"
ЛОЙФЕНФЕЛЬД Александр – Председатель наблюдательного совета благотворительной организации Фонд памяти "Бабий Яр"
ШКИЛЬ Максим – Основатель благотворительного фонда "Разом до майбутнього"
"НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА"
ГОВОРУХА Ирина – популярная писательница, блоггер, журналист
НИКИТЮК Леся – популярная украинская телеведущая
ХМАРА Евгений – популярный украинский композитор, пианист-виртуоз
"ЛИДЕР МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ГОДА"
1. "КЛИНИКА ОЛЕГА КОЛИБАБЫ"
"ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ГОДА"
1. Телеканал "ПЕРВЫЙ ДЕЛОВОЙ"
В лауреатском перечне двадцать второй общенациональной программы «Человек года-2017» представлены 14 регионов Украины (Волынская обл., Днепропетровская обл., Житомирская обл., Запорожская обл., Кировоградская обл., г.Киев, Киевская обл., Львовская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Харьковская обл., Хмельницкая обл., Черниговская обл.).
За 22 года существования общенациональной программы обладателями почетного титула "Человек года" стали 388 победителей в национальных номинациях и 118 обладателей международных и специальных премий программы.
Чествование лауреатов и победителей XXІІ общенациональной программы «Человек года» состоится 24 марта 2018 года во время Торжественной церемонии вручения премий "Человек года-2017".
Эксклюзивный партнер XXІІ общенациональной программы «Человек года-2017»
- ОАО "Immer Group".
Принимает отель Radisson Blu Kiev на Золотые ворота
Официальный напиток церемонии - ТМ "RADA Premium"
Официальный трансляция церемонии - телеканал "ПРЯМИЙ"
Также Генеральная дирекция национальной программы "Человек года" очень благодарна компаниям и организациям, стали деловыми партнерами программы "Человек года-2017 года":
Страховая группа "ТАС" - Официальная страховая компания
Клиника BORIS - официальный медицинский партнер
Ресторан "ALMONDO" - Спонсор торжественного приема
Моторный дом Украина Mercedes Benz - автомобильный партнер
Юридическая фирма "Юридическая фирма" Василь Кисиль и Партнеры - юридический партнер
Компания "ST Partners" - поддержка юриста
Газета "КП в Украине" - спонсор номинации "Украинский идол", официальный информационный партнер
Сегодняшняя газета "Сегодня" является общим медиа-партнером
Газета "Спорт-Экспресс в Украине" - официальный информационный партнер
Радио "Киев" - общий радиопартнер
Радио "Ностальгия" - Официальный партнер радио
Телеканал OBOZ.TV - официальный информационный партнер
RTi TV Channel - официальный информационный партнер
Телеканал "О-ТВ" - официальный информационный партнер
Телеканал MAXXI - официальный информационный партнер
Телеканал "Первый бизнес" - официальный информационный партнер
Информационное агентство "УКРИНФОРМ" - Официальная информационное агентство
Информационное агентство "Украинские Новости" - эксклюзивный партнер новостей
Информационное агентство "РБК-УКРАИНА» - эксклюзивный медиа-партнер
Интернет-портал "OBOZREVATEL.COM" - общий интернет-партнер
Интернет-портал "LB.UA" - официальный интернет-партнер
Интернет-издание "Ура-Информ" - официальный интернет-партнер
Студия Сэндлер Стиль - Партнер Красота
Салон красоты "Портобелло" - изысканный партнер
Фитнес-клуб "GYMMAXX" - официальный партнер программы
Отель "Миротел" Трускавец - спонсор элитного праздника
Отель EDEM Resort & SPA является спонсором призового фонда
Бренд "SOTHYS" - спонсор приза и призового фонда
ТМ «JAPONICA» - спонсор приза и призового фонда
ТМ "BRELIL" - спонсор приза и призового фонда
Студия одежды VOVK является спонсором награды и призового фонда
ТМ AJOUR - спонсор приза и призового фонда
VICTORINOX - спонсор приза и призового фонда
FIERA GROUP - Спонсор приза и призового фонда
ТМ "BLUE LINE" - спонсор приза и призового фонда
"KOKA-KOLA Beveridzhis Ukraine" Партнер церемонии
ТМ "Алан" - вкусный партнер церемонии
Интернет-портал "CENSOR.net" - официальный интернет-партнер
Интернет-портал "ISSUE IN UKRAINE" - официальный интернет-партнер
Интернет-портал "GISMETEO.UA" - специальный интернет-партнер
Журнал "PL" - официальный информационный партнер
Газета "Аргументы НЕДЕЛИ" - официальный информационный партнер
Газета "Украинская туристическая газета" является официальным информационным партнером
Газета "Юридическая практика" является официальным информационным партнером
ИД «Украина-Бизнес» - официальный информационный партнер
Журнал "Грушевский, 5" - официальный информационный партнер
Журнал "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ" - официальный информационный партнер
Журнал "WORLD REST" - официальный информационный партнер
Журнал PROF BUILD - официальный информационный партнер
Журнал "ROYAL PROPERTY" - официальный информационный партнер
LA FAMME Magazine - официальный информационный партнер
Журнал BusinessWoman является официальным информационным партнером
Журнал «Женщина» - официальный информационный партнер
People.ua - журнал "Назолода" - официальный информационный партнер
Журнал «el_turistico» - официальный информационный партнер
Украинский народный журнал - официальный информационный партнер
Журнал APRIORI - официальный информационный партнер
Журнал Magicwoman - официальный информационный партнер
Журнал "Мода дипломатии в Украине" - официальный информационный партнер
Журнал Proman - официальный информационный партнер
Журнал "Бориспиль_Магазин" - официальный информационный партнер
Millennium Magazine - официальный информационный партнер
Интернет-портал "NOVOSTIMIRA" - официальный интернет-партнер
Интернет-портал "OUTLOOK" - официальный интернет-партнер
Интернет-портал "UAINFO" - официальный интернет-партнер
Интернет-портал "GoGetNews" - официальный интернет-партнер
Интернет-портал "7:00" - официальный интернет-партнер
Интернет-издание "E-NEWS" - официальный интернет-партнер
Интернет-издание "E-Finance" - официальный интернет-партнер
Интернет-портал «bizreliz.info» - официальный интернет-партнер
Интернет-портал "VECTOR NEWS" - официальный интернет-партнер
Интернет-портал "Alwaysbusymama" - официальный интернет-партнер
Интернет-портал "Лучший клуб людей" - официальный интернет-партнер
Интернет-портал "Budport.com" - официальный интернет-партнер
Интернет-портал "Lucky Ukraine" - официальный интернет-партнер
Моделирование агентства "Олег и Ева" - моделирование торжественной
Источник: ludinaroku.com.ua