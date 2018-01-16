Человек года: ориентиры успеха - национальные номинации

Для программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА", имеющей стабильную репутацию социально-ответственного проекта, самым важным было и остается выработка четкого и выверенного направления вектора того мощного энергетического посыла созидания и величия человеческого духа, который посылает обществу. И не менее важно соотнести этот посыл с пульсом времени, с надеждами и чаяниями украинского социума.

Время сегодня непростое и неоднозначное – как это бывает на переломе. Противостоять внешним и внутренним вызовам, понять и с достоинством принять кардинальные перемены – для этого нужны и непоколебимая вера, и искреннее желание внести как можно больший вклад в процесс обновления страны. Так рассуждают и так действуют немало украинцев, искренне преданных идеалам государства и независимости. И самые достойные из которых взойдут на пъедестал общенационального признания.

Именно, исходя из реалий сегодняшнего дня и перспективных прогнозов на ближайшее будущее, для программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА-2017" избран слоган «энергия обновления». Он воплотил в себе наши неизбывные надежды на новые перемены и отражает величие достижений тех, кто претендует на престижный титул "ЧЕЛОВЕК ГОДА" - знаковую награду общенационального признания. И, конечно, слоган раскрывает цели самой программы на данном этапе ее развития.

Очень благоприятной в нумерологической трактовке является и цифра "22" - порядковый номер нынешней программы. В древности оно считалось числом, олицетворяющем собой Высший разум и глубокую мудрость. В силу этого «22» считается числом Творца, Зодчего, Учителя. Это число тех людей, которые полностью реализовали себя и привнесли, несомненно, заметный вклад во многие сферы жизнедеятельности. Это люди, достигшие титула "ЧЕЛОВЕК ГОДА".

Генеральная дирекция общенациональной программы "Человек года" сообщает средствам массовой информации, что 16 января 2018 г. подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2017 год, и представляет общественности имена лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2017 году определены лауреатами 22-й общенациональной программы "Человек года-2017" в 18–ти профессиональных номинациях Программы.

Торжественная церемония вручения Премии "Человек года – 2017" состоится

24 марта 2018 года в Национальной опере Украины

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке:

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА"

"МЭР ГОДА"

"ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА"

"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"

"МЕНЕДЖЕР ГОДА"

"ФИНАНСИСТ ГОДА"

"АГРАРИЙ ГОДА"

"ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА"

"ЛИДЕР ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ГОДА"

"ЛИДЕР РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА ГОДА"

"ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЖУРНАЛИСТ ГОДА"

"ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВА ГОДА"

"СПОРТСМЕН ГОДА"

"МЕЦЕНАТ ГОДА"

"НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА"

"ЛИДЕР МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ГОДА"

1. "КЛИНИКА ОЛЕГА КОЛИБАБЫ"

"ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ГОДА"

1. Телеканал "ПЕРВЫЙ ДЕЛОВОЙ"

За 22 года существования общенациональной программы обладателями почетного титула "Человек года" стали 388 победителей в национальных номинациях и 118 обладателей международных и специальных премий программы.

Чествование лауреатов и победителей XXІІ общенациональной программы «Человек года» состоится 24 марта 2018 года во время Торжественной церемонии вручения премий "Человек года-2017".

Эксклюзивный партнер XXІІ общенациональной программы «Человек года-2017»

- ОАО "Immer Group".

Принимает отель Radisson Blu Kiev на Золотые ворота

Официальный напиток церемонии - ТМ "RADA Premium"

Официальный трансляция церемонии - телеканал "ПРЯМИЙ"

Также Генеральная дирекция национальной программы "Человек года" очень благодарна компаниям и организациям, стали деловыми партнерами программы "Человек года-2017 года":

Страховая группа "ТАС" - Официальная страховая компания

Клиника BORIS - официальный медицинский партнер

Ресторан "ALMONDO" - Спонсор торжественного приема

Моторный дом Украина Mercedes Benz - автомобильный партнер

Юридическая фирма "Юридическая фирма" Василь Кисиль и Партнеры - юридический партнер

Компания "ST Partners" - поддержка юриста

Газета "КП в Украине" - спонсор номинации "Украинский идол", официальный информационный партнер

Сегодняшняя газета "Сегодня" является общим медиа-партнером

Газета "Спорт-Экспресс в Украине" - официальный информационный партнер

Радио "Киев" - общий радиопартнер

Радио "Ностальгия" - Официальный партнер радио

Телеканал OBOZ.TV - официальный информационный партнер

RTi TV Channel - официальный информационный партнер

Телеканал "О-ТВ" - официальный информационный партнер

Телеканал MAXXI - официальный информационный партнер

Телеканал "Первый бизнес" - официальный информационный партнер

Информационное агентство "УКРИНФОРМ" - Официальная информационное агентство

Информационное агентство "Украинские Новости" - эксклюзивный партнер новостей

Информационное агентство "РБК-УКРАИНА» - эксклюзивный медиа-партнер

Интернет-портал "OBOZREVATEL.COM" - общий интернет-партнер

Интернет-портал "LB.UA" - официальный интернет-партнер

Интернет-издание "Ура-Информ" - официальный интернет-партнер

Студия Сэндлер Стиль - Партнер Красота

Салон красоты "Портобелло" - изысканный партнер

Фитнес-клуб "GYMMAXX" - официальный партнер программы

Отель "Миротел" Трускавец - спонсор элитного праздника

Отель EDEM Resort & SPA является спонсором призового фонда

Бренд "SOTHYS" - спонсор приза и призового фонда

ТМ «JAPONICA» - спонсор приза и призового фонда

ТМ "BRELIL" - спонсор приза и призового фонда

Студия одежды VOVK является спонсором награды и призового фонда

ТМ AJOUR - спонсор приза и призового фонда

VICTORINOX - спонсор приза и призового фонда

FIERA GROUP - Спонсор приза и призового фонда

ТМ "BLUE LINE" - спонсор приза и призового фонда

"KOKA-KOLA Beveridzhis Ukraine" Партнер церемонии

ТМ "Алан" - вкусный партнер церемонии

Интернет-портал "CENSOR.net" - официальный интернет-партнер

Интернет-портал "ISSUE IN UKRAINE" - официальный интернет-партнер

Интернет-портал "GISMETEO.UA" - специальный интернет-партнер

Журнал "PL" - официальный информационный партнер

Газета "Аргументы НЕДЕЛИ" - официальный информационный партнер

Газета "Украинская туристическая газета" является официальным информационным партнером

Газета "Юридическая практика" является официальным информационным партнером

ИД «Украина-Бизнес» - официальный информационный партнер

Журнал "Грушевский, 5" - официальный информационный партнер

Журнал "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ" - официальный информационный партнер

Журнал "WORLD REST" - официальный информационный партнер

Журнал PROF BUILD - официальный информационный партнер

Журнал "ROYAL PROPERTY" - официальный информационный партнер

LA FAMME Magazine - официальный информационный партнер

Журнал BusinessWoman является официальным информационным партнером

Журнал «Женщина» - официальный информационный партнер

People.ua - журнал "Назолода" - официальный информационный партнер

Журнал «el_turistico» - официальный информационный партнер

Украинский народный журнал - официальный информационный партнер

Журнал APRIORI - официальный информационный партнер

Журнал Magicwoman - официальный информационный партнер

Журнал "Мода дипломатии в Украине" - официальный информационный партнер

Журнал Proman - официальный информационный партнер

Журнал "Бориспиль_Магазин" - официальный информационный партнер

Millennium Magazine - официальный информационный партнер

Интернет-портал "NOVOSTIMIRA" - официальный интернет-партнер

Интернет-портал "OUTLOOK" - официальный интернет-партнер

Интернет-портал "UAINFO" - официальный интернет-партнер

Интернет-портал "GoGetNews" - официальный интернет-партнер

Интернет-портал "7:00" - официальный интернет-партнер

Интернет-издание "E-NEWS" - официальный интернет-партнер

Интернет-издание "E-Finance" - официальный интернет-партнер

Интернет-портал «bizreliz.info» - официальный интернет-партнер

Интернет-портал "VECTOR NEWS" - официальный интернет-партнер

Интернет-портал "Alwaysbusymama" - официальный интернет-партнер

Интернет-портал "Лучший клуб людей" - официальный интернет-партнер

Интернет-портал "Budport.com" - официальный интернет-партнер

Интернет-портал "Lucky Ukraine" - официальный интернет-партнер

Моделирование агентства "Олег и Ева" - моделирование торжественной

Источник: ludinaroku.com.ua