Меган Маркл удалила свои аккаунты из соцсетей

Как собщает Vanity Fair, раньше у актрисы был свой блог The Tig. Однако, как известно, девушка удалила его еще до Нового года. В связи с этим многочисленным подписчикам актрисы заказан путь к ее архивным фотографиям и записям.

Вообщем, такой шаг от Меган был ожыдаемый поскольку члены британской королевской семьи не ведут личные странички в соцсетях. В частности, они предпочитают делиться информацией о себе в сети с помощью представителей и посредством официальных аккаунтов Кенсингтонского дворца или Кларенс-хауса.

Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19 мая 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", будущая супруга британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл появилась на радио в свитере из дешевого универмага.