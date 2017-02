Беременная Бейонсе получила "Грэмми" за клип на композицию "Formation"

Об этом сообщается на официальном сайте премии. В этой категории были номинированы видеоклипы исполнителей Леона Бриджеса, Джейми Экс-Экс, и групп Coldplay и OK Go.

Кроме того, ее музыкальный фильм "Lemonade" уступил документальной ленте "The Beatles: Восемь дней в неделю" Рона Ховарда.

В номинации "Песня года", "Formation" Бейонсе обошла композиция "Hello", которую исполняет британская певица Адель. Также были номинированы "Love Yourself" Джастина Бибера, "7 Years" в исполнении Lukas Graham и "Took a A Pill in Ibiza" Майка Познера.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", британский рок-певец Дэвид Боуи посмертно получил четырех музыкальных премий "Грэмми" в ходе 59-й торжественной церемонии вручения наград, которая проходит в Лос-Анджелесе.