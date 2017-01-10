10:16 10.01.2017 | Культура | Новости
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В Калифорнии упала знаменитая секвойя с тоннелем в стволе - ФОТО

Сильнейшая за последние десять лет буря, котоаря пронеслась в американском штате Калифорния, повалила знаменитую на весь мир секвойю.

В Калифорнии упала знаменитая секвойя с тоннелем в стволе - ФОТО

Гигантское дерево Pioneer Cabin Tree прославилось своим туннелем в стволе, через который мог проехать автомобиль.

Возраст дерева, также известного как Дерево-туннель, как считается, превышал тысячу лет.

В минувшие выходные в Калифорнии и Неваде выпало аномальное количество осадков, что привело к подтоплениям и, в результате дерево упало.

Туннель был проделан в основании гигантской секвойи в 1980 году, чтобы привлечь туристов в парк больших деревьев Калаверас. Однако стихия оказалась слишком сильной, - пояснили в администрации парка в Facebook.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, летом лесные пожары в Калифорнии уничтожили 34,5 тысяч домов. Большая часть из них полностью сгорели, однако пока нет информации, были ли это жилые дома. Огонь, гонимый ветром, распространялся чрезвычайно быстро.


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