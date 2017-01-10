В Калифорнии упала знаменитая секвойя с тоннелем в стволе - ФОТО

Гигантское дерево Pioneer Cabin Tree прославилось своим туннелем в стволе, через который мог проехать автомобиль.

Возраст дерева, также известного как Дерево-туннель, как считается, превышал тысячу лет.

В минувшие выходные в Калифорнии и Неваде выпало аномальное количество осадков, что привело к подтоплениям и, в результате дерево упало.

Туннель был проделан в основании гигантской секвойи в 1980 году, чтобы привлечь туристов в парк больших деревьев Калаверас. Однако стихия оказалась слишком сильной, - пояснили в администрации парка в Facebook.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, летом лесные пожары в Калифорнии уничтожили 34,5 тысяч домов. Большая часть из них полностью сгорели, однако пока нет информации, были ли это жилые дома. Огонь, гонимый ветром, распространялся чрезвычайно быстро.