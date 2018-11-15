17:54 15.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киеврада назначила двух новых заместителей главы КГГА

Киевская городская рада назначила Марину Хонду и Владимира Слончака на должности заместителей председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления муниципальных полномочий. Об этом стало известно из пресс-службы КМДА.

Киеврада назначила двух новых заместителей главы КГГА

Как отмечается, за назначение Марины Хонды на должность нового зама мэра проголосовали 77 человек. Тем самым это будет вторая женщина среди заместителей Виталия Кличко.

Со слов мэра Киева, Марина Петровна будет курировать работу департамента социальной политики, общественных коммуникаций, вопросы семьи, молодежи, спорта и туризма.

При этом за проект решения о назначении Владимира Слончака проголосовали 94 депутата. Теперь в обязанности заместителя главы КГГА входит незаконно возвращать отчужденное имущество в собственность города, а также вести работу "Киевгорстроя" более прозрачно. 

НАпомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве под зданием городской администрации собрался массовый митинг. Люди вызывают мэра Виталия Кличко, чтобы он отчитался о незаконном строительстве.


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