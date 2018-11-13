До конца года "Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на тепло

Согласно постановлению Кабмина №867 от 19 октября 2018 года, для всех категорий потребителей тепловой энергии цена будет одинаковой – 6235,61 за 1000м куб.

Выполняя рекомендации НКРЕКП, коммунальное предприятие пересчитала уровень тарифов, исходя из их экономической обоснованности.

В связи с повышением цен на природный газ, инстанция инициировала гражданские слушания насчет корректировки существующих тарифов пропорционально росту цены на газ. Из-за длительной процедуры рассмотрения тарифов, было принято решение до конца 2018 года цены оставить без изменений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Тернополя подняли тарифы на воду и тепло. Стоимость услуг выросла на 38,4% и 36,3% соответственно. При этом, новые тарифы начнут действовать с 8 ноября, а за октябрь люди будут рассчитываться по старым.