14:08 13.11.2018 | Киев | Новости
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До конца года "Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на тепло

В 2018 году тарифы на тепловую энергию для населения религиозных организаций изменяться не будут. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

До конца года

Согласно постановлению Кабмина №867 от 19 октября 2018 года, для всех категорий потребителей тепловой энергии цена будет одинаковой – 6235,61 за 1000м куб. 

Выполняя рекомендации НКРЕКП, коммунальное предприятие пересчитала уровень тарифов, исходя из их экономической обоснованности.

В связи с повышением цен на природный газ, инстанция инициировала гражданские слушания насчет корректировки существующих тарифов пропорционально росту цены на газ. Из-за длительной процедуры рассмотрения тарифов, было принято решение до конца 2018 года цены оставить без изменений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Тернополя подняли тарифы на воду и тепло. Стоимость услуг выросла на 38,4% и 36,3% соответственно. При этом, новые тарифы начнут действовать с 8 ноября, а за октябрь люди будут рассчитываться по старым.


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