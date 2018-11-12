Киевляне требуют отключить подсветку популярного торгового центра

По словам автора петиции Дмитрия Секашева, яркая подсветка создает пациентам больницы сильный дискомфорт.

"Вместо того, чтобы ночью отдыхать, выздоравливать и набираться сил, пациенты и персонал, чьи окна выходят на ТЦ "Гулливер", ночью ощущают себя как на дискотеке – яркие разноцветные вспышки, стробоскоп, только музыки не хватает", - пишет он.

Для рассмотрения петиции киевскими властями, ей необходимо набрать 10 тысяч голосов за 90 дней. На данный момент собрано только 14.

Стоит отметить, что торговый центр в ночное время подсвечивается разными цветами, а на нем образуются различные узоры и орнаменты. На данный момент это единственное здание в Киеве, подсвечиваемое таким образом. Кроме того, этот медиа-фасад является крупнейшим в Европе.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в июне в киевском ТЦ "Глобус" обвалилась крыша. С потолка упали куски металлической решетки и бетона.