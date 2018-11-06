В центре столицы владельцы авто на еврономерах устроили акцию протеста - ФОТО

Как отмечается, в данное время митингующие припарковали свои автомобили перед зданием столичной мэрии. Также участники акции зажгли файеры и дымовые шашки.

По предварительной информации, активисты грозятся перекрыть правительственный квартал. Кроме того, возмущенные владельцы авто на еврономераха обещают принести 7 ноября под стены Кабмина яйца, зеленку, резиновые изделия и мусор, если законопроект о растаможивании "евроблях" не будет принят.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь на 12 октября в Харькове по ул. Рымарской произошел пожар около 17-этажного жилого дома. Там сгорели сразу пять автомобилей, припаркованных рядом со зданием.