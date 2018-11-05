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В Киеве из-за аварии без воды остались десять жилых домов

В Киеве в понедельник, 5 ноября, произошла авария на сети водоснабжения.

В Киеве из-за аварии без воды остались десять жилых домов

В связи с инцидентом отключена подача воды в дома на семи улицах столицы. Об этом сообщили в аварийной службе "Киевводоканала".

Как, по данным ведомства, по состоянию на 11 часов утра аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставка воды отключена к около десятку домов столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

улица Академика Ромоданова, 6/29;

улица Анри Барбюса, 22/26;

улица Александра Кошица, 4;

улица Изюмская, 7;

улица Маршала Гречка, 18, 18А;

улица Дашавська, 24-Д;

улица Полевая, 24.

В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, как сообщил УРА-Информ, в "Киевводоканале" предупредили жителей столицы, что они не увидят начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре.


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