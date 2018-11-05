В Киеве из-за аварии без воды остались десять жилых домов

В Киеве в понедельник, 5 ноября, произошла авария на сети водоснабжения.
В связи с инцидентом отключена подача воды в дома на семи улицах столицы. Об этом сообщили в аварийной службе "Киевводоканала".
Как, по данным ведомства, по состоянию на 11 часов утра аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
В целом поставка воды отключена к около десятку домов столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
улица Академика Ромоданова, 6/29;
улица Анри Барбюса, 22/26;
улица Александра Кошица, 4;
улица Изюмская, 7;
улица Маршала Гречка, 18, 18А;
улица Дашавська, 24-Д;
улица Полевая, 24.
В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.
Напомним, как сообщил УРА-Информ, в "Киевводоканале" предупредили жителей столицы, что они не увидят начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре.