16:45 01.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100206945:labazovych

В Киеве в связи с аварией на 12 улицах отключили подачу воды

В четверг вечером, 1 ноября, в Киеве отключена подача воды в дома на 12 улицах, переулках и проспектах города. Это связано с повреждениями сети холодного водоснабжения. 

В Киеве в связи с аварией на 12 улицах отключили подачу воды

В данное время аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

Поставка воды отключена к более 30 домам столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

- ул. Тимирязевская, 1, 6А, 10/15, 10/13, 12, 14, 18;

- ул. Омелютинська, 20;

- ул. Ржищевская, 8, 8А, 10;

- ул. Большая Васильковская, 75

- пров. Славгородский с 1 по 26;

- ул. Славгородская;

- пр-т. Науки, 33; ул. Стеценко, 10;

- ул. Маршала Гречко, 2, 4, 6;

- пр-т. Оболонский, 23А, 23Б;

- ул. Николая Закревского, 49/1

- ул. Дашавская, 24д;

- ул. Полевая, 24.

В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с аварией на водопроводе, нет воды более чем в 30 жилых домах Киева. 


Поделиться
Читайте также:
 
Дискриминация в России: кем нельзя работать женщинам Октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет Парламент Армении во второй раз не выбрал премьера, будут досрочные выборы - ВИДЕО В Харькове неизвестные взорвали банкомат и украли деньги - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив