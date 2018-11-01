В Киеве в связи с аварией на 12 улицах отключили подачу воды

В данное время аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

Поставка воды отключена к более 30 домам столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

- ул. Тимирязевская, 1, 6А, 10/15, 10/13, 12, 14, 18;

- ул. Омелютинська, 20;

- ул. Ржищевская, 8, 8А, 10;

- ул. Большая Васильковская, 75

- пров. Славгородский с 1 по 26;

- ул. Славгородская;

- пр-т. Науки, 33; ул. Стеценко, 10;

- ул. Маршала Гречко, 2, 4, 6;

- пр-т. Оболонский, 23А, 23Б;

- ул. Николая Закревского, 49/1

- ул. Дашавская, 24д;

- ул. Полевая, 24.

В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с аварией на водопроводе, нет воды более чем в 30 жилых домах Киева.