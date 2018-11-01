В Киеве в связи с аварией на 12 улицах отключили подачу воды

В четверг вечером, 1 ноября, в Киеве отключена подача воды в дома на 12 улицах, переулках и проспектах города. Это связано с повреждениями сети холодного водоснабжения.
В данное время аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
Поставка воды отключена к более 30 домам столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Тимирязевская, 1, 6А, 10/15, 10/13, 12, 14, 18;
- ул. Омелютинська, 20;
- ул. Ржищевская, 8, 8А, 10;
- ул. Большая Васильковская, 75
- пров. Славгородский с 1 по 26;
- ул. Славгородская;
- пр-т. Науки, 33; ул. Стеценко, 10;
- ул. Маршала Гречко, 2, 4, 6;
- пр-т. Оболонский, 23А, 23Б;
- ул. Николая Закревского, 49/1
- ул. Дашавская, 24д;
- ул. Полевая, 24.
В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с аварией на водопроводе, нет воды более чем в 30 жилых домах Киева.