Киевлян предупредили, что в платежках за октябрь субсидии за воду не будет

Это связано с некорректной работой программного обеспечения "Жилищные субсидии" и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии. Об этом во вторник, 30 октября, сообщила пресс-служба "Киевводоканала".

Вместе с тем в ведомстве заверили, что все неполадки будут устранены и в следующих квитанциях субсидия будет отражена за два месяца.

При этом гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии, - пояснили в пресс-службе, добавив, что если сумма субсидии за октябрь составит 200 гривен, а за ноябрь 300, то в платежке за ноябрь субсидия будет 500 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве по состоянию на среду, 24 октября, к услуге централизованного отопления подключены 72% жилых домов. Подключены те дома, которые обслуживаются коммунальными жилищно-эксплуатационными участками. Вместе с тем, как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, дома ОСМД, жилищно-строительных кооперативов, ведомственные и инвестиционные подключены на 40%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам.