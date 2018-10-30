21:15 30.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлян предупредили, что в платежках за октябрь субсидии за воду не будет

Жители города Киева предупреждают, что начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре, не будет.

Киевлян предупредили, что в платежках за октябрь субсидии за воду не будет

Это связано с некорректной работой программного обеспечения "Жилищные субсидии" и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии. Об этом во вторник, 30 октября, сообщила пресс-служба "Киевводоканала".

Вместе с тем в ведомстве заверили, что все неполадки будут устранены и в следующих квитанциях субсидия будет отражена за два месяца.

При этом гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии, - пояснили в пресс-службе, добавив, что если сумма субсидии за октябрь составит 200 гривен, а за ноябрь 300, то в платежке за ноябрь субсидия будет 500 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве по состоянию на среду, 24 октября, к услуге централизованного отопления подключены 72% жилых домов. Подключены те дома, которые обслуживаются коммунальными жилищно-эксплуатационными участками. Вместе с тем, как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, дома ОСМД, жилищно-строительных кооперативов, ведомственные и инвестиционные подключены на 40%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам.


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