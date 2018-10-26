Киев застыл в вечерних заторах

На правом берегу затруднительная ситуация образовалась на Большой Окружной дороге, проспекте Победы от станции метро "Житомирская" до "Шулявской", на ул Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Степана Бандеры, на Набережном шоссе, Подоле, ул. Новоконстантиновской, бульваре Тараса Шевченко.

В центре пробелмы с движением наблюдаются Крещатика в сторону Лукьяновку. Транспорт простаивает на ул. Большая Житомирская, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, Надднепрянском шоссе.

На левом берегу столицы 6-бальные заторы наблюдаются в районе Русановки, на Дарницком шоссе, в районе Дарницкой площади, Харьковском шоссе, Броварском проспекте, в районе станций метро "Лесная", "Левобережная", "Бориспольская".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в понедельник вечером, 22 октября 2018 года, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах.