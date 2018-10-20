13:23 20.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице изменится график движение троллейбусов из-за октябрьских ярмарок - ФОТО

Сегодня и завтра, 20 и 21 октября в связи с проведением продовольственных ярмарок поменяется график движени общественного транспорта в Деснянском, Шевченковском, Оболонском и Соломенском районах. Об этом передает пресс-служба КП "Киевпасстранс". 

В столице изменится график движение троллейбусов из-за октябрьских ярмарок - ФОТО

График курсирования троллейбусов на 20-21 октября выглядит следующим образом:

- троллейбус №34 будет двигаться: с улицы Северная - проспект Героев Сталинграда - улица Маршала Тимошенко - проспект Степана Бандеры;

- маршрутка №101 стартует от станции метро "Почайная" - проспект Владимира Маяковского по своему маршруту, далее улица Теодора Драйзера - улица Николая Закревского;

- маршрутка №31 поедет по схеме: станция метро "Политехнический Институт" в улицы Отто Шмидта по Обычно маршрута, а далее автобус вернется на стандартный маршрут.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на выходных ограничат движение в сторону ул. Л. Курбаса. 


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