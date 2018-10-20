В столице изменится график движение троллейбусов из-за октябрьских ярмарок - ФОТО

График курсирования троллейбусов на 20-21 октября выглядит следующим образом:

- троллейбус №34 будет двигаться: с улицы Северная - проспект Героев Сталинграда - улица Маршала Тимошенко - проспект Степана Бандеры;

- маршрутка №101 стартует от станции метро "Почайная" - проспект Владимира Маяковского по своему маршруту, далее улица Теодора Драйзера - улица Николая Закревского;

- маршрутка №31 поедет по схеме: станция метро "Политехнический Институт" в улицы Отто Шмидта по Обычно маршрута, а далее автобус вернется на стандартный маршрут.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на выходных ограничат движение в сторону ул. Л. Курбаса.