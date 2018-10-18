В октябре Киев побил уже три столетних температурных рекорда

Вчера после полудня столбик термометра поднялся до отметки в 24 градусов выше нуля. Это на 3,7 градусов выше предыдущего максимума для этого дня.

Как сообщила Центральная климатическая обсерватория последний раз такая высокая температура воздуха в Киеве была зафиксирована в 1885 и 1990 годах.

Вместе с тем, по данным лаборатории, среднесуточная температура воздуха в столице также превысила на 0,9 градусов историческое значение 1967 года. Она составила 15,9 градусов, что соответствует температуре настоящего лета.

Учитывая высокий температурный фон, погода в четверг также будет летней, - отмечается в Центре, напомнив, что до этого климатологи фиксировали температурный рекорд во вторник, 16 октября, когда температура после полудня поднялась до 23,4 градусов тепла, что на 1,1 градусов выше предыдущего максимума для этого дня 1916 года.

Вместе с тем синоптики отметили, что метеорологическая осень началась в Киеве только 23 сентября. Таким образом метеорологическое лето в Киеве, которое началось 29 апреля, завершилось 22 сентября и в целом продолжалось 147 дней. Климатологи обсерватории определили, что оно было на 28 дней больше нормы.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории 7 октября максимальная температура воздуха в столице достигла 20 градусов со знаком плюс, а средняя суточная превысила 13 градусов, что означает приход "бабьего лета".

Как сообщал УРА-Информ, 16 октября аномально теплая осенняя температура воздуха в украинской столице побила 102-летний исторический рекорд. Столбик термометра в этот день поднялся до 23 градусов тепла. В частности, до этого самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3 градуса еще в 1916 году.