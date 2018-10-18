Киеврада переименовала улицу маршала Жукова в Кубанской Украины

Как сообщила пресс-служба Киеврады, такое решение принято для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани. Общественное обсуждение по этой тепе проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года на едином веб-портале территориальной громады города в специальной рубрике Е-ГОРОД - "Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов", где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения.

При этом городские власти напомнили, что улица маршала Жукова расположена в жилом массиве Лесной. Пролегает от улицы Киото до улицы космонавта Волкова. Она возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая. Название в честь советского военного деятеля маршала Советского Союза Георгия Жукова получила в 1974 году.

Напомним, Кубанская Украина, Кубанская Народная Республика, затем Самостоятельная Кубанская Народная Республика, это казачье государственное образование на Кубани. Оно просуществовало год и девять месяцев.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в Шевченковском районе переименуют улицу Мельникова в честь украинского кинорежиссера Юрия Ильенко. Соответствующее решение было принято накануне во время пленарного заседания Киеврады, 11 октября.