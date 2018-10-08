В Киеве в начале ноября снесут Шулявский путепровод

Об этом заявил главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник, пишет Вечерний Киев.

Согласно его словам, перед водителями, которые ежедневно едут на Шулявку, стоит задача изучить схему объезда. Ведь популярный путепровод закроют на 1,5 года, пока не построят новый, подчеркнул Здольник.

Вместе с тем главный инженер КП отметил, что в ближайшие время представители строительных компаний снесут также киоски неподалеку от танции метро "Шулявская". В настоящее время коммунальщики переносят и расширяют ливневую канализацию, водопровод, телефонные и электрокабели.

"Сейчас строим по утвержденному проекту развязки "неполный клеверный лист" со сносом литейного цеха завода "Большевик". Вопрос о сносе полностью отработанный, документы на выходе", - заявил Здольник.

Он также уточнил, что в ходе работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе.

Ксати, реконструкция Шулявского путепровода обойдется в 830 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле станции метро "Шулявская" образовалась огромная яма в четыре метра.