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В Киеве нетрезвый водитель на переходе сбил мужчину

В Киеве в понедельник вечером, 24 сентября, нетрезвый водитель за рулем иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе.

В Киеве нетрезвый водитель на переходе сбил мужчину

Скорая помощь увезла пострадавшие в больницу с телесными повреждениями. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Шолом-Алейхема и Милютенко на нерегулируемом пешеходном переходе.

52-летний мужчина за рулем Skoda Octavia наехал на 54-летнего местного жителя. Приехавшие на место инцидента медики сообщили, что мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

По показаниям специальных приборов, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, а сведения занесли в Единый реестр досудебных расследований как нарушения совершенные по статье Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник возде подземного перехода в Киеве на улиц Братиславской произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не успел среагировать на молодого человека, который резко выскочил из-за стены пешеходного перехода прямо на дорогу.


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