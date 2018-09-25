В Киеве нетрезвый водитель на переходе сбил мужчину

Скорая помощь увезла пострадавшие в больницу с телесными повреждениями. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Шолом-Алейхема и Милютенко на нерегулируемом пешеходном переходе.

52-летний мужчина за рулем Skoda Octavia наехал на 54-летнего местного жителя. Приехавшие на место инцидента медики сообщили, что мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

По показаниям специальных приборов, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, а сведения занесли в Единый реестр досудебных расследований как нарушения совершенные по статье Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник возде подземного перехода в Киеве на улиц Братиславской произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не успел среагировать на молодого человека, который резко выскочил из-за стены пешеходного перехода прямо на дорогу.