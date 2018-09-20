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В КГГА заверили, что завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном

В Киеве завершилось испытание гидравлических систем.

В КГГА заверили, что завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном

Сейчас коммунальные службы готовятся к возобновлению работы системы теплогенерации, чтобы подать горячую воду и подготовят сети и оборудование к запуску отопления. В этом в среду вечером, 19 се6нтября, заверил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Как сообщила пресс-служба КГГА, которая ссылаясь на слова столичного чиновника, сейчас властям главное восстановить горячее водоснабжение, а затем начать подготовку системы, учитывая то, что отопительный сезон фактически на носу.

Он также подчеркнул, что с мая было ликвидировано свыше пяти тысяч повреждений и проведена "серьезная работа по подготовке городского хозяйства к зиме".

Вместе с тем, по его Пантелеева, из-за изношенности системы в столице коммунальные службы ожидают, что во во время старта отопительного сезона начнутся прорывы. Для ликвидации "Киевтеплоэнерго" в этом году приобрело новую технику, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман 7 сентября во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заверил, что Украина готова к своевременному запуску отопительного сезона.


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