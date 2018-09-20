18:11 20.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Мэр Киева озвучил причину задержки подачи горячей воды в городе

Киевский городской голова Виталий Кличко назвал основную причину задержки снабжения горячей воды в столице. Об этом мэр города сообщил в комментарии одному из украинских телеканалов.

Мэр Киева озвучил причину задержки подачи горячей воды в городе

По словам Кличко, дату подачи горячей воды жителям Киева перенесли в результате бюрократических проволочек. Теперь горячее водоснабжение появится в городе до конца текущего месяца, а именно после перечисления части долга в пользу "Нафтогаза".

Вместе с тем Кличко подчеркнул, что в настоящее время представили "Нафтогазу" до сих пор не получили часть задолженности, которую пообещало выплатить украинское правительство. Однако, несмотря на это, сейчас продолжается работа с документами на перечисление средств. 

"До конца сентября эта проблема должна быть решена", — добавил городской голова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве часть жителей города оставались без холодного водоснабжения. На данный момент аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской.


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