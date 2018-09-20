Мэр Киева озвучил причину задержки подачи горячей воды в городе

По словам Кличко, дату подачи горячей воды жителям Киева перенесли в результате бюрократических проволочек. Теперь горячее водоснабжение появится в городе до конца текущего месяца, а именно после перечисления части долга в пользу "Нафтогаза".

Вместе с тем Кличко подчеркнул, что в настоящее время представили "Нафтогазу" до сих пор не получили часть задолженности, которую пообещало выплатить украинское правительство. Однако, несмотря на это, сейчас продолжается работа с документами на перечисление средств.

"До конца сентября эта проблема должна быть решена", — добавил городской голова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве часть жителей города оставались без холодного водоснабжения. На данный момент аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской.