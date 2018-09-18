В Киеве появится новый мост за 260 млн

Как известно, такой мост будет располагаться между Крещатым парком и Владимирской горкой, в Печерском и Шевченковском районах украинской столицы.

Предположительная стоимость такого моста оценивается в 260,5 миллионов гривен.

Стоит отметить, что все тендеры можно подать до 17 октября, а стартует такой аукцион - 22 ноября. Счастливчик, которому удастся выиграть тендер, должен построить мост до 31 декабря 2019 года.

Кроме того, участвовать в таком "соревновании" могут как украинцы, так и жители разных стран. Также власти города обещаю поддерживать новые и амбициозные проекты, которые позволят сделать Киев еще краше.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный банк Украины объявил о продаже девяти земельных участков. Землю выставят на торги 3 октября. Участки, которые будут проданы находятся в Бориспольском районе Киевской области. Их площадь - от трех до шести гектаров.