Под Киевом водитель иномарки врезался в автобусную остановку - ФОТО

По предварительной информации, водитель авто, находясь в неадекватном состоянии, не справившись с управлением транспорта, протаранил остановку общественного транспорта. К счастью, на момент аварии на площадке никого не было.

Проходить тест на драгер водитель на камеру решительно отказался. Примечательно, что буквально днем ранее его останавливали за пьяное вождение, выписав денежный штраф.

Отметим, по словам активистов, состояние горе-шофера было больше похоже на наркотическое опьянение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте победы у метро "Политехнический университет" водитель автомобиля Mitsubishi вылетел на обочину.