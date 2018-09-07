10:59 07.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100203072:roman

В Киеве автомобилист протаранил пешехода - ФОТО

Сегодня ночью по адресу проспект Героев Сталинграда иномарка сбила пожилую женщину. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве автомобилист протаранил пешехода - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen двигался в сторону улицы Северной, когда женщина переходила дорогу на пешеходном переходе. По словам одного из свидетелей, пострадавшая выходила из-за маршрутки.

В итоге, водитель иномарки, не заметив женщину, сбил ее. На место прибыли сотрудники патрульной полиции и медики.

Пострадавшей женщине 45-50 лет, она получила незначительные травмы и была госпитализирована в больницу, угроз ее жизни нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во дворе дома по адресу Гарматная,18 загорелся автомобиль KIA RIO. Владельцы рядом припаркованных машин успели спасти свой транспорт от места возгорания. В результате инцидента, полностью сгорел моторный отсек машины, огонь частично повредил салон.


Поделиться
Читайте также:
 
Бой Ломаченко-Педраса может не состоятся В Одесской области нашли тайник с ракетами "земля-воздух" - ФОТО На юге Херсонской области объявили эвакуацию Украина за восемь месяцев сократила транзит нефти в Европу
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив