В Киеве автомобилист протаранил пешехода - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen двигался в сторону улицы Северной, когда женщина переходила дорогу на пешеходном переходе. По словам одного из свидетелей, пострадавшая выходила из-за маршрутки.

В итоге, водитель иномарки, не заметив женщину, сбил ее. На место прибыли сотрудники патрульной полиции и медики.

Пострадавшей женщине 45-50 лет, она получила незначительные травмы и была госпитализирована в больницу, угроз ее жизни нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во дворе дома по адресу Гарматная,18 загорелся автомобиль KIA RIO. Владельцы рядом припаркованных машин успели спасти свой транспорт от места возгорания. В результате инцидента, полностью сгорел моторный отсек машины, огонь частично повредил салон.