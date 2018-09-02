Еще один киевлянин погиб, пытаясь пересечь дорожную полосу в неположенном месте - ФОТО

По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался "перебежать" дорогу в неположенном месте. "Инициатива" закончилась смертельными последствиями. "Перебежчик" попал под колеса иномарки, которая двигалась со скоростью 80 км\час. Рулевой иномарки даже не успел нажать на тормоза. От удара сорвало у погибшего одежду. Смерть наступила мгновенно.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что от полученных травм мужчина скончался на месте, ему было примерно 36-40 лет, его личность устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице две иномарки насмерть сбили мужчину. В итоге, водитель Ford Fiesta сбил пешехода, а через несколько секунд по нему проехалась Skoda Octavia.