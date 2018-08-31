Центральный рынок Киева начнет принимать криптовалюту

Об этом говорится на странице рынке в Facebook.

Руководству рынка удалось ввести такую услугу, которая поддерживает большинство популярных криптовалют Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum.

Администрация рынка надеется, что нововведения позволят расширить аудиторию покупателей на рынке. Кроме того, олата криптовалютой будет удобной для иностранцев.

Для того, чтобы рассчитаться криптовалютой на Бессарабском рынке, нужно отсканировать через установленный на мобильном телефоне приложение QR-код.

Как сообщал "УРА-Информ", сооснователь и бывший CEO старейшей китайской криптобиржи BTCC Бобби Ли убежден, что в ближайшие годы цена биткоина покорит отметку 60 тыс. долларов, при этом капитализация первой криптовалюты достигнет одного трлн долларов.