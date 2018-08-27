15:31 27.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Киевводоканал" отключает воду киевлянам

"Киевводоканал" предупредил о плановых отключениях водоснабжения в столице на этой неделе.

Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит плановые ремонтные работы. В связи с этим будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

29 августа с 9:00 до 18:00 - ул. Коновальца, 27, 27А. 1 сентября с 08:00 до 9:40.

2 сентября - переулок Куреневский, 4/8, 4/8А, 4/8Б, 4/8В, 4/8Г, 4/9, 12, 15, 15А, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/5.

"Киевводоканал" просит извинения за временные неудобства и напоминает о необходимости заранее запастись водой.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве во вторник, 28 августа, на стадиона "Олимпийский" состоится футбольный матч между столичным "Динамо" и амстердамским "Аяксом". В связи с чем киевский метрополитен изменит режим работы ряда станций метро в центре города. Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", вводится особый режим работы станций с девяти до десяти часов вечера. "Олимпийская" работать не будет; "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход; "Дворец спорта" закрывается на выход.


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