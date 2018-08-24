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На выходных в Киеве пройдут продуктовые ярмарки

Пятница, 24 августа, «сезонные» ярмарки:

На выходных в Киеве пройдут продуктовые ярмарки

•   Голосеевский район - просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53; 

•   Подольский район - проул. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой); 

•   Святошинский район - ул. Подлесная, 8; 

•   Шевченковский район - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94. 

Суббота, 25 августа, «традиционная» ярмарка: 

•   Голосеевский район - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская. 

Воскресенье, 26 августа, «традиционная» ярмарка: 

•   Голосеевский район - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна). 

Ярмарки проходят при содействии Киевской городской и районных столичных государственных администраций. 

Как сообщал "УРА-Информ", в сентябре в Барселоне состоится IV международный фестиваль украинской культуры Ucrania Fest. В программе фестиваля - шествие в национальных костюмах, ярмарка украинских изделий, мастер-классы и презентации, спортивные соревнования, музыкальный концерт, показ моделей дизайнерской одежды, разнообразные конкурсы, украинские вкусности, развлечения для детей и многое другое.


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