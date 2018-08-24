На выходных в Киеве пройдут продуктовые ярмарки

• Голосеевский район - просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

• Подольский район - проул. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой);

• Святошинский район - ул. Подлесная, 8;

• Шевченковский район - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

Суббота, 25 августа, «традиционная» ярмарка:

• Голосеевский район - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская.

Воскресенье, 26 августа, «традиционная» ярмарка:

• Голосеевский район - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна).

Ярмарки проходят при содействии Киевской городской и районных столичных государственных администраций.

Как сообщал "УРА-Информ", в сентябре в Барселоне состоится IV международный фестиваль украинской культуры Ucrania Fest. В программе фестиваля - шествие в национальных костюмах, ярмарка украинских изделий, мастер-классы и презентации, спортивные соревнования, музыкальный концерт, показ моделей дизайнерской одежды, разнообразные конкурсы, украинские вкусности, развлечения для детей и многое другое.