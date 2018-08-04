В столице появилась первая в городе библиотека для незрячих

Современно библиотечное пространство для людей с ограниченными физическими возможностями находится на ул. Тургеневской, 83-84. Там есть стационарная видеоаппаратура с компьютерами и программы экранного увеличения для слабовидящих, а также программа Jaws, которой раньше не было в открытом доступе. Она позволяет незрячим получить доступ к Интернету и любого контента с помощью голосового синтезатора.

Сотрудники библиотеки предоставляют не только услуги чтения, но и проводят профильные обучения для всех незрячих, желающих освоить шрифт Брайля.

Теперь люди с проблемами зрения имеют возможность познакомиться и научиться пользоваться специализированными современными средствами технической реабилитации и расширить круг общения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Трухановом острове открыли памятник Илье Муромцу.