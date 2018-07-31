В Киеве на этой неделе откроют памятник Илье Муромцу

Это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Об этом во вторник, 31 июля, на своей страничке в социальной сети Facebook столичный городской голова Виталий Кличко.

По его словам, над скульптурой работал молодой талантливый скульптор Владимир Журавель. А позировал для образа богатыря Василий Вирастюк.

Кличко также пояснил, что идея установить памятник богатырю возникла поскольку,

Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре.

Это наш богатырь, это наша история, которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова, там, где когда-то располагалась дружина князя Владимира, - рассказал столичный градоначальник, добавив, что памятник будет 11 метров в высоту вместе с холмом и гранитным постаментом.

Кличко также отметил, что монумент, по инициативе работавшего над ним скульптора, изготовлен при помощи технологии 3D печати: сначала скульптуру богатыря вылепили, потом отсканировали и с помощью специальной программы создали 3D модель. Дальше - каждую деталь будущего памятника печатали на 3D принтере, чтобы подготовить формы для литья Ильи в бронзе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в апреле возле станции метро Шулявская открыли памятник герою русско-украинской войны Мирославу Мысли.